Juventus, Cristiano Ronaldo: «Partita difficile, abbiamo meritato la vittoria». Allegri: «Bel successo»

«Oggi è stata una bella vittoria per tenere a distanza il Napoli, la classifica vera sarà il 29 dicembre perché abbiamo degli impegni molto difficili»: così ai microfoni di Sky Massimiliano Allegri commenta il successo in casa del Torino. «Campioni d'inverno? Facciamo un passetto alla volta. Ci siamo difesi bene e non abbiamo subito gol contro una squadra che veniva da grandi prestazioni. Ora la classifica non conta - aggiunge il tecnico bianconero - quello che mi preme è che qualcuno che in questo momento gioca meno va fatto giocare perché sono tutti importanti. Qualcuno magari domenica prossima riposerà».

«È stata una partita difficile, il campo era irregolare. È stata una partita buona, abbiamo giocato meglio avendo più possibilità, abbiamo meritato la vittoria»: così ai microfoni di Dazn Cristiano Ronaldo commenta il successo della Juventus nel derby. «Ho segnato il gol numero cinquemila in A della Juve? Sono contento - le parole del portoghese - ma la cosa più importante è aver aiutato la squadra a vincere. Ichazo? È stato bravo, io ho tirato forte e ho segnato, questa è la cosa che conta di più».