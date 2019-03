Juve, Ronaldo è tornato. Corsa contro il tempo per la Champions

Cristiano Ronaldo è tornato questa mattina alla Continassa. L'attaccante della Juventus, infortunatosi al flessore della coscia destra e in dubbio per la prima sfida con l'Ajax del 10 aprile, ha varcato i cancelli dello Juventus Training Center poco dopo le 10, dopo essere atterrato ieri sera a Caselle di ritorno da Lisbona via Barcellona.

Inizia dunque l'operazione recupero, con ulteriori controlli che daranno indicazioni più attendibili dopo gli esami sostenuti a Lisbona poche ore dopo l'infortunio muscolare durante Portogallo-Serbia.



Esclusa la sua presenza per sabato alle 18, quando la Juve sfiderà l'Empoli allo Stadium, Ronaldo si è sottoposto a una seduta di fisioterapia. In campo con la squadra Mattia De Sciglio, mentre hanno svolto lavoro personalizzato Barzagli, Cuadrado, Douglas Costa e Khedira.





© RIPRODUZIONE RISERVATA