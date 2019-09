© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poco impegnato.Forte nella contraerea, le punte bianconere non toccano palla.Bene anche lui, ma con un paio di sbavature: nel finale però devia una conclusione di Khedira.dal 38’ stEsordio in viola tutto concretezza e sicurezza.Gara ordinataUn po’ trequartista a controllare Pjanic, un po’ in mediana. Il resto corsa e tanta qualità, lo trovi ovunque. Cresce a vista d’occhio.dal 44’ stPrimo tempo non bello, ripresa più convincente.Si è sacrificato molto, non sempre preciso però.Una freccia sulla sinistra, ha aperto spesso la difesa della Juventus. Chiedete a Bernardeschi…Un po’ trequartista a controllare Pjanic, un po’ in mediana. Il resto corsa e tanta qualità, lo trovi ovunque. Cresce a vista d’occhio.dal 44’ stSentiva la sfida con la Juve e l’ha giocata bene. Sta tornando.Corre, combatte, recupera un pallone su Ronaldo e il Franchi esplode. Serve un assist sontuoso a Dalbert e fa vedere cos’è il calcio. Esempio.dal 24’ stALL.Bella la sua Fiorentina, premiato il coraggio di una formazione senza centravanti.Qualche titubanza di troppo.Un disastro, dalla sua parte Ribery fa quello che vuole, poi è sfortunato per l’incidente.dal 17’ stSarri lo mette terzino, ma si vede poco.L’unico a salvarsi in difesaParte male e durante la gara non migliora tanto. Sembra lontano il suo adattamento al calcio italiano.Chiesa lo infilza spesso.Sta nel mezzo a galleggiare senza incidere mai: gli capita l’occasione buona nella ripresa e se la mangia.Esce poco prima dell’intervallo infortunato, ma prima non si era notato.dal 44’ ptInsufficiente anche luiSembra giocare un’altra partita: lui buona, i suoi compagni meno…Esce dopo 8 minuti infortunatodall’8’ ptPraticamente un fantasma.Non vede palla. Strano, ma è così.Prova opaca, non da lui.ALL.La prima panchina con la Juve, dopo la polmonite, poteva essere migliore. La Juve sembra lontana da una condizione accettabile, sia tatticamente che fisicamente.ARBITRO: IRRATI 6,5Direzione sicura, senza incertezze.