Juventus, CR7 nel giorno del suo compleanno: «Il momento della squadra è ottimo»

Ronaldo non vede cedimenti nella Juventus, reduce dal ko con l'Atalanta in Coppa Italia e dal sorprendente 3-3 in casa con il Parma: «Il momento della squadra è ottimo», ha detto CR7 a Juventus Tv nel giorno del suo 34/o compleanno. «Ci sentiamo bene, siamo primi in campionato e abbiamo vinto il primo trofeo a inizio anno (la Supercoppa, ndr). Siamo pronti per le prossime partite». Per CR7 è una grandissima esperienza (essere alla Juve, ndr): «Mi sento fortunato a essere qui, in serie A».





