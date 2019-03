Juventus, lo scudetto in tasca senza sorridere

Ultimo aggiornamento: 11:53

TORINO Il +16 in classifica è la sentenza definitiva, il penultimo sigillo per l'ottavo scudetto consecutivo, l'ultimo sarà la matematica che a questi ritmi potrebbe arrivare a 5 turni dalla fine. Ma non è abbastanza, non per questa Juve che con l'arrivo di CR7 aveva alzato l'asticella - anche dal punto di vista finanziario - facendo all-in su quella Champions inquadrata da Andrea Agnelli a Villar Perosa come obiettivo, e non più sogno. Aspettative a mille, ecco perché tra i tifosi bianconeri dopo il tonfo di Madrid ha iniziato a serpeggiare pessimismo misto a preoccupazione, accompagnato dalle feroci critiche ad Allegri. La domanda è legittima: può una squadra che domina incontrastata in Italia da quasi 8 anni aver sollevato l'ultima Champions 23 anni fa? Difficile trovare una risposta, ma tra finali perse ed eliminazioni sul filo del rasoio la strada è in salita, proprio come quella verso i quarti.L'Atletico Madrid ha messo a nudo i difetti di una squadra in affanno rispetto a inizio stagione, sotto tutti i punti di vista, preoccupano soprattutto i mancati passi avanti post Champions, nelle due partite successive in campionato. Al di là del +16 in classifica c'è poco da salvare negli ultimi tempi tra l'eliminazione in Coppa Italia, il 3-3 contro il Parma e le vittorie sofferte contro Bologna e Napoli. Allegri il 12 marzo si affiderà soprattutto alla fame e al carattere di un gruppo che nei momenti difficili ha sempre risposto presente (vedi i tre gol al Bernabeu dell'anno scorso) ma potrebbe non bastare per superare lo scoglio Atletico.UN MOSAICO DA (RI)COMPORRECi sono ancora tante situazioni da risolvere, tessere di un puzzle che dovranno andare al loro posto per l'impresa, a partire da una condizione fisica al momento insufficiente. Troppi i big col fiato corto, il primo è Mandzukic, irriconoscibile nell'ultimo mese. Il richiamo di preparazione della sosta natalizia di questi tempi dovrebbe iniziare a dare i suoi frutti, ma al momento sono troppi i titolari fuori forma. Da cancellare anche le incertezze sulle palle inattive che a Madrid sono costate due gol, Bonucci e Chiellini dal Frosinone in poi hanno ripreso stabilmente (salvo turnover) il loro posto al centro della difesa e partita dopo partita stanno ritrovando l'affiatamento. Le voci sul futuro di Allegri, con Conte, Zidane e Guardiola alla finestra per la successione, non hanno aiutato a ricompattare l'ambiente, proprio come le critiche efferate che hanno spinto Max lontano dai social.INSOLITO CRISTIANOLa prova che il gruppo abbia accusato il colpo contro l'Atletico è nel nervosismo di Cristiano Ronaldo, teso come una corda di violino contro Bologna e Napoli per l'atteggiamento della squadra, tanto da battibeccare con Allegri a bordocampo al San Paolo. La gestione di Dybala rimane argomento di dibattito: decisivo dalla panchina contro il Bologna, fuori contro il Napoli e in dubbio per la Champions. La Joya non si discute, ma la sua posizione sì, in questo modo il giocatore di maggior talento bianconero rischia di diventare un equivoco tattico di difficile collocazione per gli equilibri di squadra. Per l'ultimo punto, quella sindrome da Champions che accompagna la Juve dal 1997 ad oggi, c'è una sola medicina: eliminare l'Atletico.