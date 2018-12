Si ferma Barzagli: stop di almeno due mesi. In recupero Emre Can

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 2018 disi chiude con un infortunio che lo costringerà a uno stop di 50 – 60 giorni. Il difensore nella seduta di allenamento di ieri alla Continassa ha riportato una lesione al quadricipite femorale della coscia destra, ancora incerti i tempi ma non rientrerà prima di fine gennaio/inizio febbraio. Una brutta notizia per laanche sein difesa può comunque contare sulle due coppieProsegue il suo lavoro di recupero, ma non sarà quasi sicuramente a disposizione per l’Inter, nella sgambata contro il Chisola (Eccellenza) di oggi in evidenza(1 gol) e Bunino (Under 23), autore di una doppietta per il 3-0 finale. Ancora ai boxper il problema alla caviglia, venerdì contro l’Inter Allegri dovrebbe confermare il 4-3-3 conesterni, davanti acoppia titolare. A centrocampo(ancora non al 100% dopo la panchina a Firenze) e. Davanti, mentre Emre Can potrebbe rientrare nella lista dei convocati.