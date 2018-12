Juventus tra il colpo Ramsey e la sfida all'Inter per Trincao. Napoli, Almendra si avvicina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Programmare, con un occhio sempre vigile alle occasioni di mercato. E agli affari a costo zero. I dirigenti della Juventus raramente si fanno trovare impreparati quando un talento in scadenza è alla ricerca di un contratto importante. E’ già successo con Pirlo, con Khedira, con Pogba e, la scorsa estate, con Emre Can. Tutti centrocampisti prenotati in anticipo, grazie al puntuale lavoro di Fabio Paratici. Il ds bianconero riesce ad entrare nella testa dei calciatori. Diventa quasi un loro amico, un punto di riferimento e un consulente per le decisioni future. Ecco che anche Ramsey si sta facendo conquistare dal progetto bianconero e dalle ambizioni dei Campioni d’Italia. I contatti sono iniziati a settembre, quando tra il calciatore e l’Arsenal si era creata l'insanabile frattura. Il gallese si è mostrato subito attratto dall’avventura italiana e dalla disponibilità di Agnelli: l’offerta, per il trasferimento estivo, è di un contratto da circa 8-9 milioni a stagione. Le rivali si chiamano Psg e Inter, ma i nerazzurri sono fermi alla proposta da 5 milioni.In questa stagione, i bianconeri hanno tentato anche l'assalto a Rabiot. Un corteggiamento vanificato dal fascino del Barcellona, che da tempo ha raggiunto un accordo molto ricco con il centrocampista francese e la mamma-agente, Veronique.A proposito di duelli, è sempre viva la sfida tra Inter e Juventus per l'attaccante portoghese Trincao. Il classe '99 è stato valutato dal Braga circa 12-13 milioni. Per ora i bianconeri hanno offerto 7 milioni: si tratta.Titoli di coda sul Napoli: Almendra, definito in Patria il nuovo Riquelme, è più vicino. Il club azzurro ha messo sul piatto 15 milioni per il cartellino. Il Boca, però, vorrebbe chiudere a 20.