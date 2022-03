Juve, Chiellini: «Scudetto? Dobbiamo essere realisti. Rinnovo Dybala? Io e Messi abbiamo giocato e vinto senza contratto»

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini intervenuto, nell'evento Onlus "Insuperabili", ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento che sta vivendo la squadra e del caso interno relativo al rinnovo di Dybala: «Io penso che ci si debba concentrare sul campo, che è la cosa più importante. Il resto lo lasciamo ad altri. Io e Messi abbiamo alzato dei trofei senza contratto, il calcio moderno è questo e dobbiamo abituarci. Magari porta bene, se Dybala segna mercoledì siamo tutti contenti», ha detto il capitano dei bianconeri. «Oggi si è allenato, sta meglio. Sta lavorando per esserci la prossima settimana e sarebbe un grande recupero per noi». Sugli obiettivi stagionali: «È giusto che i tifosi sognino, noi dobbiamo essere realisti e pensare partita dopo partita. Poi se facciamo sei vittorie consecutive magari possiamo pensarci, ma fino a un mese fa non eravamo nemmeno quarti. Non si può passare dal non arrivare nemmeno quarti al lottare per lo Scudetto dopo due giornate - ha aggiunto -. Poi se le altre sbaglieranno e noi saremo tanto bravi lo vedremo tra un mesetto, noi dobbiamo pensare a noi, le tabelle le lasciamo ad altri».

