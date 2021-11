Chelsea-Juventus, la rifinitura: Dybala in gruppo, si ferma Kulusevski. Danilo out due mesi

Dybala è tornato in gruppo, ma contro il Chelsea Allegri dovrà fare i conti con una rosa ridotta ai minimi termini, a causa degli infortuni di Danilo (stamattina si è sottoposto ad esami strumentali presso il JMedical, starà fuori due mesi), De Sciglio, Bernardeschi, Chiellini e Ramsey. Da monitorare anche le condizioni di Kulusevski, assente nella rifinitura in campo e alle prese con un programma di lavoro personalizzato, a Londra mancheranno sicuramente i fuori lista Kaio Jorge e Pellegrini. Aggregati alla seduta d’allenamento alla Continassa anche Anzolin, Barbieri, Stramaccioni e De Winter dall’Under 23, scelte obbligate in difesa in attacco per Allegri, nel pomeriggio la partenza in aereo per dare la caccia al primo posto del girone di Champions contro il Chelsea.

APPROFONDIMENTI SPORT Video

Infortunio Danilo: out due mesi

Brutte notizie per Allegri che dovrà fare a meno di Danilo per i prossimi due mesi. Gli esami a cui è stato sottoposto in mattinata hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, con tempi di recupero stimati in circa 8 settimane.