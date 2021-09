Champions League, Juventus-Chelsea in diretta LIVE alle ore 21. Probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming

Mercoledì 29 Settembre 2021, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 13:50

Galvanizzata dalle prime due vittorie in Serie A, la Juventus di Massimiliano Allegri attende oggi, alle 21, all'Allianz Arena i campioni in carica del Chelsea per la sfida che incendierà il mercoledì di Champions League. Per l'allenatore bianconero sono tanti in dubbi per la formazione da schierare contro i Blues di Thomas Tuchel, soprattutto per l'indisponibilità (e quindi l'emergenza) in attacco di Alvaro Morata e Paulo Dybala. Il mister tedesco, invece, dovrà rinunciare a uno dei suoi centrocampisti migliori N'Golo Kanté per il Covid, ma potrà contare sul "nostro" Jorginho e, soprattutto, sull'ex Inter Romelu Lukaku, tornato a Londra in estate. La gara non è ancora iniziata, ma promette già spettacolo.

APPROFONDIMENTI SPORT Champions League, oggi Juventus-Chelsea e Atalanta-Young Boys GLI ESITI Juventus, emergenza in attacco: Dybala e Morata tornano dopo la... SPORT La Juventus torna a sorridere: l'esultanza di De Ligt

SEGUI LA DIRETTA DI JUVENTUS-CHELSEA

Juventus-Chelsea, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 20 Bernardeschi; 22 Chiesa, 18 Kean. All. Massimiliano Allegri

CHELSEA (3-4-2-1) 16 Mendy, 4 Christensen, 6 T. Silva, 2 Rudiger; 20 Hudson-Odoi, 5 Jorginho, 8 Kovacic, 3 Alonso; 22 Ziyech, 29 Havertz; 9 Lukaku. All. Thomas Tuchel

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita delle 21 di Torino tra Juventus e Chelsea sarà visibili in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video.