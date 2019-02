Juventus, Chiellini non ci sta: «Battiamo l'Atletico al ritorno»

Il capuitano non ci sta. Chiellini pensa già alla sfida di ritorno. «Sono episodi che decidono le partite, sapevamo che erano pericolosi sui calci piazzati, dovevamo stare più attenti. Ora resettiamo e a Torino avremo modo di ribaltare la partita. Ci vuole calma, sicuramente non siamo contenti - dice ancora Chiellini a Sky -, è un risultato pesante ma ci giocheremo tutto a Torino. Abbiamo anche gestito la partita in modo positivo, nella ripresa dovevamo stare più attenti su quelle situazioni che ti determinano il passaggio del turno. Nulla è compromesso, tra tre settimane ci sarà il ritorno a Torino».





