Juve campione d'Italia: è il quarto titolo consecutivo per le bianconere

La Juventus femminile è campione d’Italia. Con la vittoria sul Napoli per 2-0 (reti di Girelli e Bonansea) la formazione allenata da Rita Guarino, conquista per la quarta volta consecutiva il titolo. Un dominio quello delle bianconere, certificato in maniera incredibile anche dai numeri: sono 20 le vittorie in altrettante partite disputate. Miglior attacco con 69 gol realizzati; miglior difesa con solamente 10 reti subite; Cristiana Girelli capocannoniere del torneo con 22 centri all’attivo, dato che ancora può essere migliorato. Un cammino netto quello della formazione piemontese, guidata magistralmente in panchina da Guarino che, alla fine della stagione, potrebbe anche decidere di lasciare per cercare nuovi stimoli dopo questi anni ricchi di successi. In questa annata, in Italia, solamente la Roma è riuscita a dare un dispiacere alla Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia che poi ha permesso alla squadra di Bavagnoli di staccare il pass per l’ultimo atto della manifestazione: quello del 30 maggio contro il Milan, a Reggio Emilia. Per il resto la Juve ha dimostrato nettamente la propria superiorità. E si è presa il titolo.

Ultimo aggiornamento: 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA