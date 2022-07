Calciomercato Juventus, tutto su Paredes. Milan, ore di attesa per De Ketelaere. Il Napoli aspetta Kim

La Juventus accelera per Paredes. Massimiliano Allegri vuole un regista ed è il centrocampista argentino, che in Italia ha indossato le maglie di Chievo, Empoli e Roma, l'obiettivo numero uno. Secondo quanto riportano i media argentini, è iniziata la trattativa con l'entourage del giocatore e ci saranno i primi contatti con i parigini, che nel frattempo entro mercoledì cercheranno di definire gli ultimi dettagli con Renato Sanches, soffiato al Milan dopo un corteggiamento durato mesi. I

l secondo obiettivo della Juventus è un vice Vlahovic. E su questo Allegri è irremovibile: rivuole Morata a Torino. Poi si penserà a un difensore. Sulla lista dei dirigenti juventini ci sono sempre Milenkovic della Fiorentina (monitorato anche da Inter e Napoli) e Gabriel dell'Arsenal. In uscita ci sono Rabiot e Ramsey. Con il gallese si lavora alla risoluzione del contratto.

Il Milan aspetta una risposta dal Bruges per De Ketelaere. Potrebbe arrivare nelle prossime ore. L'offerta è di 32 milioni di euro bonus compresi, con una percentuale sulla futura rivendita. A centrocampo piace il giovane dell'Aston Villa Chukwuemeka. Già seguito da Psg e Barcellona. In difesa restano calde le piste Tanganga o N'Dicka. L'Inter spera nell'addio di Sanchez per accelerare su Milenkovic. Potrebbe arrivare un'offerta da Chelsea (dall'Inghilterra dicono che c'è già un accordo verbale per il prolungamento del prestito di Lukaku per la prossima stagione) e Manchester United per Dumfries.

Il Napoli è pronto ad accogliere Kim e segue Simeone e Raspadori. La Salernitana irrompe su Pinamonti, anticipando Atalanta e Sassuolo, e non molla Piatek e Mertens. Domani Scamacca fa le visite mediche col West Ham.