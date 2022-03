Calciomercato, su Gravenberch c'è il Bayern ma la Juve resta in corsa

Mercoledì 23 Marzo 2022, 15:54

L'Ajax è una vetrina importante ma anche un negozio molto caro. Per questo chi vuole il talento olandese Ryan Gravenberch dovrà preparasi a un investimento serio. Ecco perché l'interesse dei campioni di Germania del Bayern Monaco è una pista seria e affidabile, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità economica del club. Ad aumentare le possibilità di una cambio di maglia a fine stagione, le parole del centrocampista 19enne all'emittente Nos. Qui ha ricordato che i colloqui con l'Ajax, dove il suo contratto durerà fino al 2023, sono sospesi.

Il quotidiano olandese De Telegraaf ha dichiarato la scorsa settimana che il Bayern ha presentato un'offerta di 25 milioni di euro all'Ajax durante una visita la scorsa settimana del presidente Oliver Kahn e del membro del consiglio sportivo Hasan Salihamidzic. Il giornale afferma che Gravenberch ha già deciso per se stesso di passare al Bayern, ma non lo confermerebbe tra i presunti interessi di altri come Real Madrid, Juventus e Manchester United. «C'è interesse dal Bayern Monaco, ma sto pensando a diversi club», ha detto. «Ho solo un altro anno di contratto e poi basta. Vedremo», ha detto, aggiungendo che vuole solo «concentrarsi sul calcio» mentre «mio padre e il mio agente sono pienamente impegnati» con il resto.

Secondo quanto riferito, l'Ajax vuole 35 milioni di euro per il giocatore che non è stato scelto per le imminenti amichevoli internazionali contro Danimarca e Germania perché l'allenatore Louis van Gaal ha detto che ha attraversato «un periodo davvero brutto». Alla domanda se si considera di avere un valore di 25 milioni di euro, Gravenberch ha aggiunto: «Non ne ho idea. Ma se vali 25 milioni puoi essere orgoglioso perché sono un sacco di soldi».