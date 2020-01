Juventus, Sarri: «Concentrati su tanti nostri errori»

TORINO E’ la testa più delle gambe che ha tradito la Juve a Riad, Sarri ha approfittato della sosta per correggere il tiro e lavorare sui difetti. “Abbiamo lavorato sui tanti errori commessi in Supercoppa, e da ieri sul Cagliari. A Riad abbiamo sbagliato completamente la partita mentalmente prima che tecnicamente e tatticamente, c’è da lavorare su quello. Errori? Quando la squadra subisce gol la responsabilità diretta è dei difensori ma c’è un problema del centrocampo che non ha protetto nel modo giusto, abbiamo lavorato sui movimenti dei centrocampisti”.

DE LIGT IN CRESCITA – “De Ligt ha avuto un periodo complicato tra spalla e adduttori, ha giocato tantissimo, e ha accusato qualche problemino: ho dovuto gestirlo. Demiral era in buone condizioni fisiche e mentali. L’assenza Bentancur? In questo momento stiamo provado Rabiot interno anche a destra, Emre Can davanti alla difesa e a destra. E abbiamo iniziato a provare anche Bernardeschi a centrocampo in questi giorni, vediamo la possibile evoluzione. Kulusevski? E’ un prospetto di grande interesse, è importante che la società ci sia arrivata, averlo subito o no non rientra nelle mie decisioni, non c’erano le condizioni”.

DYBALA O RAMSEY? – “Se Douglas Costa sta bene è sempre un’ opzione. Ha avuto infortuni che l’hanno condizionato, il recupero è un attimo più lento, bisogna riportalo in buona condizione senza affaticarlo. Non è al top, ma sembra in ripresa. Tridente? Vediamo domani, c’è anche Ramsey in crescita, ci vuole grande attenzione. Dybala? Ieri ha fatto un lavoro differenziato perché era stanco, oggi ha lavorato regolarmente in gruppo. Rabiot? Fisicamente è a posto, in crescita. Lascia sempre la sensazione di un potenziale superiore a quello che esprime. Ha iniziato il percorso”.

LISTA CHAMPIONS – “Chiellini procede bene, ma sta ancora facendo un lavoro individuale, pensare a scelte di lista Champions è impossibile e prematuro. Dovremo valutare Chiellini e Khedira a fine mese. E’ troppo presto per avere un quadro attendibile”.

