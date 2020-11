Pirlo: «Juve, con il Cagliari sfida fondamentale. De Ligt è pronto»

Le incognite sono parecchie - tra sosta e impegni con le nazionali - per una Juve che deve ripartire di slancio per non perdere terreno nella corsa scudetto. Il Cagliari diventa «Una gara fondamentale» nelle gerarchie di Pirlo, con de Ligt pronto al debutto stagionale. «E’ una sfida fondamentale per il nostro percorso di crescita, veniamo dall’inattività per le nazionali e ora deve iniziare il nostro campionato; il periodo di adattamento è finito. Già da domani voglio vedere uno spirito combattivo per raggiungere i risultati. Contro un’ottima squadra, con un grande allenatore che ha portato grande entusiasmo e bel gioco. Voglio una Juve con la fame di raggiungere il risultato in qualsiasi modo.Gli esperimenti spero siano terminati - prosegue l’allenatore -. Sto lavorando con giocatori disponibili al dialogo e ai cambiamenti tattici. A Roma abbiamo fatto una buona partita, peccato non averla chiusa. Morata è forte, lo abbiamo preso per questo motivo. Ora ha ritrovato fiducia e continuità, lo coccoliamo e ce lo teniamo stretto. De Ligt si allenava con noi da un po’, è pronto per giocare, per Alex Sandro ci vorrà ancora un po’ di tempo per vederlo dall’inizio ma è a disposizione».

