Juventus-Cagliari, i voti: Cristano Ronaldo su tutti, tre gol e un assist

Le pagelle dellaSzczesny 6 Nessun rischio, l’unico brivido è sulla la traversa di Simeone e l’incrocio di Joao Pedro nel finale.Cuadrado 6 Si propone con continuità, attacca gli spazi e costruisce gioco. Perde il duello aereo con Simeone che colpisce la traversaDemiral 6,5 Sfiora il gol con un colpo di testa sulla traversa, attento, lucido, partita di personalitàBonucci 6,5 Concede le briciole a Simeone, la Juve spesso riparte dai suoi lanci, una sicurezza.Alex Sandro 6 Fa il terzino vero, e dalle sue parti non si passa. Ma non osa mai oltre la metà campo avversariaRabiot 6 Qualche guizzo ma un po’ di confusione di troppo.Pjanic 6,5 Regia al piccolo trotto, poco dinamico ma a centrocampo ogni pallone passa da luiMatuidi 6 Molto tattico e abbastanza pratico, si inserisce poco e a volte pasticcia con il pallone nei piedi(38’ st Emre Can ng)Ramsey 6 Segnali di crescita, geometrie interessanti e una mobilità che fa comodo sulla trequarti. Ma ancora un po’ troppo lontano dalla porta.(35’ st Douglas Costa 6)Dybala 7 Pressing intelligente e decisivo in occasione del primo gol, si procura il rigore.(Higuain 25’ st 6,5 Entra e segna, riserva di lusso)Ronaldo 8 Tre gol e un assist. Seconda tripletta in bianconero dopo quella micidiale contro l’Atletico Madrid. Uomo squadra, sblocca e chiude la partita, è entrato in forma nel momento decisivo della stagioneSarri 7 Primo tempo preoccupante, ma dopo il vantaggio la Juve si esalta e dilaga. Bianconeri a trazione offensiva, e secondo tempo devastante. L’attacco spaventa, ma a centrocampo la Juve è ancora a caccia dell’assetto ideale.