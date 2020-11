Juventus-Cagliari: dalle 20,45 La Diretta Leggi le formazioni

Juventus-Cagliari all’Allianz Stadium sarà l’occasione per i bianconeri di far punti per cercare di accorciare le distanze dalla vetta: i bianconeri ora sono al quinto posto con 13 punti dopo 7 giornate, non disputavano l’ottava giornata di A partendo fuori dalle prime due posizioni in classifica dal 2015/16 quando erano dodicesimi. Arbitrerà la sfida Maresca di Napoli, assistenti di linea Vivenzi e Bresmes (quarto uomo Dionisi, al Var ci sarà Mariani coadiuvato da Valeriani).

SEGUI LA DIRETTA

Fari puntati ovviamente su Cristiano Ronaldo per i bianconeri, mentre i rossoblù dovranno fare a meno di due uruguaiani reduci dagli impegni della loro nazionale: il difensore Godin è risultato positivo al Covid, Nandez si è sottoposto al tampone risultato negativo ma la società ha scelto comunque di non convocare il centrocampista

LE FORMAZIONI

Juventus (3-4-1-2): Buffon; Demiral, De Ligt, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Eusebio Di Francesco

