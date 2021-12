Juventus-Cagliari in diretta LIVE alle 20:45, probabili formazioni e dove vederla in tv

Con l'incubo - di nuovo - Covid che aleggia sulla Serie A (e non solo), il nostro massimo campionato si appresta a chiudere in bellezza questo 2021. E quindi, dopo lo slittamento (forse, boh, non si sa) di Udinese-Salernitana, i primi a scendere in campo saranno Juventus e Cagliari, e anche il Genoa e l'Atalanta. Per quanto riguarda la prima partita, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha esplicitamente detto di non sottovalutare i rossoblù, penultimi e reduci da una pesante scoppola, in casa, contro i friulani. E poi sì, c'è da ingranare le marce per un nuovo anno che possa almeno avvicinarli alle prime della classe, specialmente l'Inter. Ecco le probabili formazioni.

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kean. All. Allegri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Faragò, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Deiola, Grassi, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri

Dove vederla in tv e diretta streaming

Il match di Torino tra Juventus e Cagliari delle 20:45 verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Diverse le possibilità per gli abbonati che potranno scaricare l'app su una smart tv di ultima generazione, oppure collegare il proprio apparecchio televisivo ad un TIMVISION BOX, a una console come PlayStation e Xbox, o, infine, tramite dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.