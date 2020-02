Juventus-Brescia, i voti: Dybala ispirato, Ramsey continua a deludere

Ultimo aggiornamento: 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le pagelle Juve:6 Qualche uscita comodo, zero pericoli con unico brivido nel finale sul rasoterra deviato in angolo di Ndoj.6 Diligente, rischia poco e accompagna la manovra sulla destra.Rugani 6 Tiene a bada Balotelli con le buone o con il fisico, attento. Sfiora il 2-0 di testa, ma Andrenacci devia sulla traversa.6 Ammonito, salta la SPAL per squalifica, mette ordine e comanda la difesa. Cede la fascia a Chiellini nel finale(33’ st Chiellini 6 Primo spezzone, la Juve lo aspettava con ansia)6 Attento, buona personalità sulla sinistra, forse poco intraprendente ma per ordini di scuderia.5 Si procura la punizione del vantaggio, ma è l’unico guizzo. Pochi inserimenti, tanti errori tecnici, non ha ancora trovato il ritmo Juve.(20’ st Pjanic ng Dura sette minuti, costretto a uscire per un problema agli adduttori)(28’ st Matuidi 6,5 Entra e piazza l’assist di tacco per il 2-0 di Cuadrado)6 Una leggerezza che rischiava di costare cara nel primo tempo, più quantità che qualità e poco dinamico. Cresce nel finale, sfiora il gol con un palo esterno su botta da fuori.Buon impatto, ma si divora due occasioni clamorose a un passo dalla porta. Cala nel finale.7 Corsa e strappi, salta l’uomo e sforna cross a ripetizione, ma gli attaccanti non ne approfittano. Trova il 2-0 su assist di Matuidi, in questo momento è uno degli imprescindibili di Sarri.6 Corre e si sbatte come pochi, ma manca di lucidità negli ultimi 20 metri. Sfiora due volte il gol. Nel primo caso si supera Sabelli, il secondo annullato da Chiffi.7 Prima rete del 2020 in campionato, 150° presenza in maglia Juve e 90° rete. La punizione dal limite è una perla, dà spunti e qualità per tutta la partita. Traversa devastante nel recupero.6 Non ha ancora trovato l’assetto tattico definitivo e Ramsey inizia a diventare un caso: in affanno, non ha ancora trovato la posizione ideale in campo. La risolvono i colpi dei campioni: Dybala e Cuadrado, ma la Juve la chiude solo nel finale e soffre decisamente troppo, con l’uomo in più.