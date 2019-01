Juventus, Bonucci ko: trauma distorsivo alla caviglia. Champions in dubbio

TORINO - Allarme difesa per la Juventus, ieri Bonucci è stato sostituito a causa di un problema alla caviglia destra, ha abbandonato l’Olimpico in stampelle e gli esiti degli esami a cui è stato sottoposto in mattinata non sono rassicuranti. “Leonardo Bonucci ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso” si legge nel bollettino della società, e i tempi di recupero non sono brevi. Tra i 30 e i 45 giorni di stop, un’assenza pesantissimo nel momento decisivo della stagione in chiave Champions.

Tradotto in dati: salterà sicuramente l’andata contro l’Atletico Madrid e lo scontro diretto in campionato contro il Napoli, in dubbio per il ritorno degli ottavi il 12 marzo prossimo. E improvvisamente la Juve si scopre corta in difesa: Barzagli è ancora ai box, Caceres non ancora pronto, con l’addio di Benatia gli unici abili sono Rugani e Chiellini, con la possibilità di vedere De Sciglio nella difesa a tre in emergenza. Ecco perchè dopo Caceres la Juve sta valutando la possibilità di un altro rinforzo difensivo nel mercato di gennaio - affidabile e pronto subito - uno come Bruno Alves ad esempio, sponsorizzato da Ronaldo e Mendes

