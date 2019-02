Juventus, Bonucci: «CR7 una macchina. Il nostro obiettivo è vincere la Champions»

In un intervista ad As Leonardo Bonucci mette nel mirino la coppa dalle grandi orecchie e, alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid, mette le cose in chiaro sulla missione della Juve in Europa dopo l'arrivo del cinque volte Pallone d'Oro. «Cristiano Ronaldo è una macchina, il migliore al mondo. Se arriva uno come lui significa che il tuo livello è aumentato. Ho apprezzato la sua costanza e la sua semplicità. È arrivato e si è messo subito a disposizione del gruppo, ha sempre una parola di supporto per ogni compagno. Mi ha colpito il suo metodo di lavoro: ogni giorno, prima e dopo gli allenamenti, lo trovi in palestra. Lo faccio anche io, ma ci sono momenti in cui non lo puoi sopportare. Lui invece lo fa sempre. È una macchina, non si ferma. Puoi solo ammirarlo»Se siamo favoriti per vincere in Europa? Il nostro obiettivo è vincere la Champions League, non possiamo e non dobbiamo nasconderci. «Meritava il Pallone d'Oro -dice ancora Bonucci-, ma sono sicuro che per lui questo sarà un incentivo per vincere il prossimo. E questo significa vincere titoli con la Juventus». Bonucci parla anche dei talenti emergenti del calcio italiano, con due menzioni speciali per «Zanolo e Chiesa». «Il primo, quando è stato convocato da Mancini, ci siamo quasi chiesti chi fosse, ma già nei primi allenamenti ha mostrato qualcosa: il suo talento sta sbocciando. Il secondo ha capito dove migliorare: è meno egoista, cerca di più la porta e segna più gol».

Ultimo aggiornamento: 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA