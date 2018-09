Juventus-Bologna, le pagelle: Ronaldo sufficiente, Matuidi è ovunque

Ultimo aggiornamento: 23:41

Perin 6Debutto senza affanni, controlla un tiro fuori di Falcinelli e una punizione di Krejci senza pretese.Barzagli 6,5Mura il Bologna e riparte come un ventenne sulla fascia. (40’ st Alex Sandro ng)Bonucci 6Lucido, attento ma Destro e Falcinelli non lo puntano mai.Benatia 5,5Stravince il duello ruvido con Falcinelli, un paio di sbavature in areaCuadrado 6Diligente ma poco brillante. (31’ st Bernardeschi 6 Bene anche da esterno nel 3-5-2)Bentancur 6,5Ha piede e personalità, forse a volte anche troppo irruento, può diventare importante per questaJuve.Pjanic 6Regia scolastica senza correre rischi. (18’ st Emre Can 6 Doppia occasione murata da Skorupski)Matuidi 7Uomo ovunque, anche sul tabellino dei marcatori. Corre, costruisce e disfa il Bologna, una furia.Cancelo 7Ha piede, fisico e testa, può diventare il migliore nel suo ruolo in Europa.Dybala 7Si sblocca dopo 492 minuti, togliendosi un bel peso. Frizzante e lucido, forse è tornato.Ronaldo 6Ci prova in tutti i modi ma non è serata, confeziona un assist (volontario?) per Matuidi, corre, saltol’uomo ma manca il killer instinct negli ultimi 15 metri.Allegri 7Lascia a riposo Szczesny, Mandzukic e Chiellini, rilancia Dybala nel momento giusto e si prende ilmeglio dagli esordi stagionali di Barzagli e Perin. Chiude la partita dopo un quarto d’ora e la addormenta, il miglior antipasto per il Napoli.