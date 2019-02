SEGUI LA DIRETTA

Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bologna e Juventus si affrontano questo pomeriggio in quella che è una classicissima del calcio italiano: i feslinei hanno accusato una battuta d'arresto nel posticipo di lunedì all'Olimpico contro la Roma e sono costretti a riprendere la corsa al quartultimo posto. Sul velluto, per usare un eufemismo, il cammino della Juventus in questo campionato: 3-0 al Frosinone nell'anticipo di venerdì della passata settimana e un larghissimo vantaggio sul Napoli che insegue in classifica.Il Bologna ha vinto solo due volte in casa in questa stagione, ma si deve andare indietro fino alla 5a e alla 7a giornata: rispettivamente, 2-0 sulla Roma e 2-1 ai danni dell'Udinese; nei successivi 7 impegni al Dall'Ara, 4 pareggi e 3 sconfitte per i ragazzi oggi allenati da Mihajlovic. Non sarà facile per i felsinei invertire questa negativa tendenza proprio oggi al cospetto della Juventus, che finora vinto 10 degli ultimi 12 confronti che Ronaldo e compagni hanno disputato lontano da Torino.