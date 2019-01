Juventus, Bernardeschi: «Con il Bologna servirà grande attenzione»

«Una partita non semplice sicuramente. Poi è la prima partita dopo la sosta quindi sappiamo che è ancora più impegnativa e dobbiamo metterci più attenzione del solito perché siamo stati fermi per un periodo e ricominciare subito non è mai facile. Quindi ci vorrà molta attenzione». Lo dice l'attaccante della Juventus, Federico Bernardeschi, sulla sfida di sabato sera a Bologna, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. «La squadra l'ho trovata molto bene e ora ci aspettano subito due partite decisive perché dopo la Coppa Italia ci sarà la Supercoppa -aggiunge il 24enne toscano ai microfoni di Sky Sport-. Dobbiamo subito affrontarle nel modo giusto per riuscire a portare a casa i quarti di finale e poi di vincere la Supercoppa. ono due partite secondo me completamente diverse anche se accomunano un grande obiettivo della Juventus che è quello di vincere le due competizioni. Quindi le affrontiamo in maniera molto seria e dobbiamo vincerle». Nei prossimi due impegni i bianconeri passeranno dagli zero gradi di Bologna ai 30 di Gedda per la Supercoppa: «Sicuramente sarà un bello sbalzo climatico però credo che saremo pronti ad affrontare anche questo. L'importante sarà approcciare le partite nel modo giusto indipendentemente dal clima».

