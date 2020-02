Juventus, Bernardeschi in aiuto del Carnevale di Carrara

Un grande gesto per Carrara, la sua città. Federico Bernardeschi nei giorni scorsi, dopo aver letto insieme a suo padre l’appello della Pro Loco cittadina per recuperare fondi a favore de Il Carnevale, ha deciso di contribuire alla causa. Un gesto semplice nato dalla volontà di non privare i bambini della città di una delle feste più belle e divertenti dell’anno. Oltre alla famiglia Bernardeschi sono stati in tanti a contribuire alla causa, da singoli cittadini a imprenditori della zona. Tutti uniti, dunque, per il Carnevale della Pro Loco, che si svolgerà domenica 23 e martedì 25 febbraio. Come da programma dalle ore 10 alle 20 in piazza Gramsci e piazza Alberica ci saranno tanta musica e giochi, tra cui uno spettacolo di burattini.





