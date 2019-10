Juventus, le pagelle: Pjanic è fantasia pura, motorino Cuadrado

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altra serata di sbadigli, due tiri alti nel finale, per il resto qualche rinvio coi piedi e tanta noia.Quando non deve badare troppo alla fase difensiva è devastante: cross, dribbling e scatti che disorientano gli avversari. Suo l’assist per Higuain, libera CR7 davanti alla porta. Se imparasse anche a marcare l’uomo sarebbe uno dei migliori terzini in circolazioneAlario gli fa il solletico, attento e poco sollecitatoImpeccabile, al netto della serata tranquilla. Bene anche in impostazione, sta uscendo la sua personalitàRientrato dopo il lutto, corre a tutta fascia con lucidità, e in difesa concede pochissimoForse non è molto appariscente ma è sempre dove dovrebbe essere, e più dinamico del solito(74’Inesauribile, sempre nel vivo, dà sempre l’impressione di poter far cambiare marcia alla Juve con un lancio o una giocata in velocità. Meno tattico più fantasista che in passatoCorre, lotta e non rischia. Permette a Ronaldo di fare un po’ quello che vuoleNon è facile sostituire Ramsey ma dopo un primo tempo prudente si lascia andare e trova il gol del 2-0. Prestazione di sostanza.(77’Mattatore. Torna al gol in Champions 573 giorni dopo l’ultimo a Londra contro il Tottenham. Un gol da killer d’area di rigore, poi non si ferma più, offre due assist d’oro a Ronaldo e mette o zampino nel 2-0. Ritrovato(83Un assist da funambolo appena entrato)Tre occasioni clamorose divorate, poi si ricorda di essere Ronaldo e sfrutta l’assist di Dybala per il 3-0. Segna anche quando non brilla.La Juve somiglia sempre di più a quella che ha in mente lui: stasera faceva poco testo visto l’avversario di basso livello, ma i bianconeri hanno segnato alla prima occasione e in difesa non hanno concesso un tiro in porta. E’ così che si vincono le partite.