Juventus-Bayer L., dalle 21.00 La Diretta le probabili formazioni

Secondo appuntamento stagionale per la Juventus di Maurizio Sarri in Champions League, dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 di un paio di settimane fa sul campo dell'Atletico Madrid; a Torino arriva questa sera il Bayer Leverkusen, che nella prima giornata del Gruppo D si è visto superare in casa dai russi della Lokomotiv Mosca col punteggio di 1-2.

LE PROBALI FORMAZIONI:

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. All: Sarri

BAYER L.: Baumgartlinger; L. Bender, S. Bender, Tah, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Havertz, Demirbay, Amiri; Volland. All: Bosz

