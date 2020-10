Juve-Barcellona, attesa per il tampone a CR7

Allenamento di rifinitura alla Continassa, con il presidente Andrea Agnelli a colloquio con Pirlo. Ultime dal campo: Bonucci si è allenato a parte, il fastidio muscolare è in via di risoluzione e la Juve proverà a recuperarlo per domani sera, anche perché le alternative sono ridotte al minimo. De Ligt non è ancora pronto, ancora out Chiellini, l’alternativa potrebbe essere l’arretramento di Mckennie sulla linea di difesa. Il grande assente nella rifinitura è Cristiano Ronaldo, ma rimane ancora qualche speranza di vederlo contro Messi. Dipenderà tutto dall’ultimo tampone, la sua carica virale diminuisce giorno per giorno, avrà tempo fino alle 21 di oggi per dimostrare la sua negatività e tornare a disposizione di Pirlo. Ma dopo 13 giorni senza campo, anche se dovesse recuperare, non è scontato che Pirlo lo faccia giocare titolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA