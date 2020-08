© RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviato il cambio allenatore, con l’arrivo dial posto di, adesso ladeve riuscire a trattenere. Non sarà un’impresa facile. Dalla Francia parlano di un contatto trae il suo agente,, per parlare di trasferimento del fuoriclasse portoghese alper comporre un trio da sogno con. Cristiano Ronaldo sta riflettendo sul suo futuro – ma i bianconeri sono ottimisti sul fatto che possa restare – e avrebbe dato mandato al procuratore di sondare il terreno con altri club. Ed è proprio il Psg la società più interessata all’attaccante bianconero.Nonostante sia ancora impegnato in Champions, con la sfida nei quarti di finale contro il Lione, ilè già attivo sul mercato. Ceduto Sané al Bayern Monaco poco più di un mese fa (era il 3 luglio) e certificato l’addio con Eric Garcia (che piace tanto al Barcellona, ma c’è ancora un piccola distanza tra domanda e offerta), i Citizens sono pronti a buttarsi sul mercato in entrata. Il primo rinforzo sulla lista di Pep Guardiola è. Sono continui i contatti tra il club inglese e Fali Ramadani, l’agente del difensore. Il Manchester City si spinge fino a 60 milioni di euro, ma Aurelio De Laurentiis non è intenzionato a scendere sotto i 90 milioni di euro. Per questo nei prossimi giorni la trattativa entrerà nel vivo. Anche perchéha già chiesto informazioni al Manchester City sue potrebbe essere lui la contropartita tecnica per abbassare le pretese del patron dei partenopei. Intanto,ha salutato, che contro il Barcellona ha indossato per l’ultima volta la maglia degli azzurri: «Caro José, purtroppo le nostre strade si dividono. È stato un onore essere al tuo fianco in tutti questi anni». L’esterno spagnolo ha giocato sette stagioni con il Napoli, collezionando 349 presenze (255 in campionato) e segnando 82 reti (64 in A). Già acquistati, in partenza ci sono. Il brasiliano è corteggiatodi Carlo Ancelotti, mentre il polacco vuole solo la(nell’affare rientrerebbe Bernardeschi).L’Inter può tirare un sospiro di sollievo. Sembra allontanarsi la cessione di. «Sta bene dove sta. Ha ancora tre anni di contratto con i nerazzurri», le parole dell’agente dell’argentino, Carlos Alberto Yaqué, in un’intervista ai media di Buenos Aires.non pensa solo ai rinnovi die al ritorno di. In uscitasta per dire addio ai rossoneri. Prodotto del vivaio, il terzino piace a Siviglia e Betis Siviglia. Paolo Maldini vorrebbe inserirlo nella trattativa perdel Betis (ma di proprietà del Barcellona). L’Inter ha in mano, anche se c’è stato un inserimento della Juventus, e pensa di cedere. Il Monaco offre 22 milioni di euro per il centrocampista croato.ha due obiettivi di mercato:. Il polacco potrebbe essere così tornare a giocare in coppia con Kouamé, come ai tempi del Genoa. Frenata tra Bologna e Torino per