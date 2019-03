Juve-Atletico Madrid, Ronaldo rischia sanzione per gesto alla Simeone

Cristiano Ronaldo alla Simeone. E ora rischia una sanzione proprio come Simeone. L'attaccante portoghese a fine partita ha esultato replicando al gesto di Diego Simeone a Madrid. Il tecnico argentino era finito sotto inchiesta ed era stato punito con 20mila euro di multa. Il gesto de «los huevos» da parte di Simeone nel match di andata fu messo sotto inchiesta, e lo stesso potrebbe avvenire per l'emulazione di un gesto volgare da parte di un campione come Cristiano Ronaldo, che è un idolo e un esempio per i giovanissimi, che potrebbe anche andare incontro a sanzioni più severe, se l'Uefa dovesse riscontrare la premeditazione.

Ultimo aggiornamento: 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA