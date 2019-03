La Juve si compatta per l'impresa. Dybala va in panchina

Stadium esaurito, probabile record d’incasso e sciopero del tifo momentaneamente sospeso per spingere la Juve oltre l’ostacolo Atletico. I presupposti per la grande impresa ci sono tutti, ora tocca al campo. Allegri vuole una Juve spensierata e le sue scelte vanno proprio in quel senso. Dopo le prove di 4-2-3-1 e la difesa a tre Max avrebbe scelto il 4-3-3 con Cancelo e Spinazzola (al debutto in Champions) sugli esterni, Bonucci e Chiellini davanti a Szczesny. A centrocampo Emre Can, Pjanic e Matuidi. Davanti Bernardeschi, Ronaldo e Mandzukic. Ancora panchina per Dybala, così come per il classe 2000 Nicolussi Caviglia richiamato al posto dell’infortunato Douglas Costa, non convocato. L’alternativa è il 3-5-2 con Caceres affiancato a Bonucci e Chiellini, senza Spinazzola, ma Allegri sembra orientato sulla prima ipotesi. Assenze pesanti anche per Simeone tra infortuni e squalifiche, probabile 4-4-2 con Griezmann e Morata in attacco, emergenza in difesa con Juanfran dirottato a sinistra e Arias a destra. Godin recuperato e titolare al fianco di Gimenez.

Ultimo aggiornamento: 21:35

