Juventus-Atletico Madrid, amichevole annullata. «Paura attentati in Israele»

Annullata l'amichevole a Tel Aviv tra Juventus e Atletico Madrid. Lo hanno deciso gli organizzatori israeliani dell'incontro giustificando la scelta con «le tensioni di sicurezza nel sud di Israele». La decisione - secondo i media - è stata presa in accordo con le rispettive squadre. La sfida si sarebbe dovuta giocare in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium

Suspendido el amistoso contra la Juventus en Tel Aviv



ℹ️ https://t.co/Zhr5VUGcRj — Atlético de Madrid (@Atleti) August 6, 2022

Dopo l’escalation militare con minacce della Jihad di attacchi sulla città, l’amichevole in programma domani tra Juventus e Atletico Madrid a Tel Aviv non si giocherà. Gli spagnoli stamattina hanno annullato il viaggio. I due club sono già al lavoro per trovare una nuova soluzione logistica in altra sede.