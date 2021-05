Atalanta-Juventus, Pirlo alla vigilia del match: "Cercherò di finire alla grande"

Pirlo prova a risollevare il finale di una stagione storta, ma il suo destino appare segnato. “Penso a fare bene il mio lavoro cercando di finire alla grande - ammette alla conferenza di vigilia della finale di Coppa Italia - vincendo contro l’Atalanta e domenica contro il Bologna. Il futuro? Ci sarà tempo di parlarne”.

Fuori Bonucci - “Bonucci non giocherà. Ha accusato ieri un problema al ginocchio in allenamento, quasi una distorsione, non è a disposizione. Abbiamo diverse soluzioni. I giocatori d’attacco stanno tutti bene. Kulusevski può essere una soluzione, Dybala sta bene e si sta allenando alla grande”.

Condizione - “A livello fisico stiamo bene. Corriamo e sprintiamo più degli altri, anche nell’ultima partita in dieci. Ma ora conta più la testa, se stai bene con la testa le gambe vanno da sole”

Gasperini - “Nel mio primo anno in panchina ho fatto due finali, lui in tanti anni ne ha fatte due, nonostante le grandi capacità. Siamo due allenatori diversi con caratteri e percorsi diversi. Si sta togliendo grandi soddisfazioni mentre io sono all’inizio e spero di farne altre”.

