Ultimo aggiornamento: 18:17

La Juventus campione d'Italia si congeda dal proprio pubblico ospitando l'Atalanta, in un match che ha un valore fondamentale per la squadra di Bergamo. Se i ragazzi di Allegri non hanno infatti nulla più da chiedere al torneo in corso, se non riscattarsi dopo la sconfitta dell'Olimpico con la Roma della scorsa settimana e terminare nel miglior modo possibile, un risultato positivo per gli orobici questa sera potrebbe invece significare quarto posto al termine di questa entusiasmante stagione. Incrociano le armi nel capoluogo piemontese i due migliori attacchi del campionato: 69 le reti segnate dalla Juventus, 73 quelle dell'Atalanta, che rispetto ai bianconeri domina la classifica dei gol segnati in trasferta: 40 contro le 31 di Ronaldo e compagni. Gli orobici non vincono sul campo della Juventus, dove peraltro hanno trionfato solo in 4 occasioni su 56 precedenti, da quasi 30 anni: l'8 ottobre 1989 fu Caniggia infatti a firmare il gol vittoria per i nerazzurri.