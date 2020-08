Juventus, Arthur positivo all'alcol test, denuncia penale per il centrocampista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il passaggio alla Juventus, persono iniziati i guai. Prima il provvedimento disciplinare da parte delper non essersi presentato alla ripresa degli allenamenti il 27 luglio, adesso la denuncia penale per esser stato trovato positivo all'alcol test dopo un tamponamento a bordo della sua Ferrari. La notizia è stata riportata in Spagna da "Il Diari di Girona", che ha spiegato che nella notte tra il 14 e il 15 agosto, intorno alle quattro di mattina, il centrocampista brasiliano è stato protagonista di un leggero incidente. Nessun ferito e niente di trascendentale, ma la sfortuna di Arthur è stato il passaggio di una pattuglia della polizia che lo ha sottoposto alla prova del palloncino. Il valore leggermente più alto del minimo consentito ha fatto scattare la denuncia penale con conseguente sospensione della patente. Un momento negativo per il brasiliano che ormai si appresta solamente a vestire il bianconero dopo essere entrato nel conseguente passaggio di Pjanic al Barcellona.