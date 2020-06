© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavolta ci siamo.ha aperto allae così lo scambio con, già d’accordo con il, si avvicina sempre di più. La volontà del club bianconero resta quella di concludere l’affare molto presto, forse già nei prossimi giorni. Si tratta di un'operazione molto importante dal punto di vista tecnico ma soprattutto finanziario, considerando che i due calciatori verrebbero valutati oltre 60 milioni di euro.I contatti con l’agente del bosniaco,, sono continui. Il procuratore è atteso in Italia per discutere del maxi affare ma anche della situazione di Maurizio Sarri, in bilico e al centro delle critiche per la pesante sconfitta in Coppa Italia. Non solo Pjanic e il tecnico bianconero. Ramadani tutela pure gli interessi di Maksimovic (vicino al rinnovo con il Napoli), di Koulibaly e di Under. Quest’ultimo è sul taccuino dei sacrificabili. L'obiettivo della Roma è, infatti, quello di vendere a stretto giro uno tra l’attaccante turco e