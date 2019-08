Juventus stasera a Trieste senza Sarri e Cristiano Ronaldo

Sono 24 i giocatori della Juventus che, al termine dell'allenamento mattutino in Continassa, saranno a disposizione per l'amichevole con la Triestina, in scena questa sera (fischio d'inizio alle 20:30) allo stadio «Nereo Rocco». Non partirà con la squadra l'allenatore Maurizio Sarri, ancora affaticato dalla sindrome influenzale degli ultimi giorni, così come Cristiano Ronaldo indisponibile per un leggero affaticamento muscolare. Questo l'elenco dei bianconeri in viaggio per Trieste: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.





© RIPRODUZIONE RISERVATA