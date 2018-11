Juventus, Allegri ottimista: «Torneremo sulla strada giusta»

«È giusto essere delusi per il risultato, ma ottimisti per quello che stiamo dimostrando sul campo». Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta casalinga col Manchester United che ha rimandato la qualificazione della Juventus alla fase della Champions successiva a quella a gironi. «Migliorando nelle piccole cose - osserva il tecnico bianconero nel consueto tweet post partita - torneremo presto sulla strada giusta!».

