Juventus, Allegri: «Ronaldo serio dentro e fuori dal campo. Le mie parole a Bernardeschi? Non volevo sminuire la Fiorentina»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO – La Juve punta la decima vittoria consecutiva a Udine, ma sotto i riflettori c’è la vicenda Cristiano Ronaldo, accusato di stupro per fatti che risalgono al 2009, e l’attualità di campo passa in secondo piano. “Ronaldo sta bene, conosco il ragazzo da 3 mesi, quello che posso dire è che nei 15 anni di carriera ha sempre dimostrato grande professionalità e serietà, dentro e fuori dal campo. Si è dedicato sempre al sociale, questo la dice lunga, ora è pronto per rientrare. E’ giusto che la Juve gli dia protezione in un momento delicato, ma lui ha le spalle larghe, è concentrato per scendere in campo e fare bene domani. La non convocazione con il Portogallo? Lo sapevo, era concordata con il ct Santos e il presidente, per noi ovviamente è meglio averlo a disposizione alla Continassa. Ieri Cristiano ha fatto un buon allenamento, l’ho visto sereno, pronto a rientrare, la sua professionalità dentro e fuori dal campo è indiscutibile”. Dopo la tripletta in Champions Dybala si candida per una maglia da titolare con Mandzukic e Ronaldo in attacco. “O giocano tutti e tre oppure uno tra Mandzukic e Dybala. Infortunati? Khedira out, era a posto e si è rifatto male, De Sciglio è a disposizione, Rugani out, Douglas rientra con il Genoa. Le mie parole su Bernardeschi? Non volevo assolutamente sminuire la Fiorentina, ma quando sei alla Juve il peso specifico di ogni pallone è diverso da qualsiasi altra squadra, compresa la Fiorentina. Altrove non c’è obbligo di vincere, qui invece c’è solo un obiettivo. Un pallone qui è diverso, ti può far vincere un contrasto, una partita, un campionato o una Champions”.