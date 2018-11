© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli incroci suggestivi non mancano, ma stasera più dei duelli personali Mourinho - Allegri o Pogba - Ronaldo conta la classifica: ottavi a un punto per la Juve che in caso di vittoria conquisterebbe il primo posto matematico e un sorteggio sulla carta più abbordabile. Ma occhio ai Red Devils, secondi nel girone H a 4 punti, scottati dalla sconfitta a Old Trafford ma in risalita in Premier con due vittorie contro Everton e Bournemouth. José Mourinho non si fida di una Juve più incerottata del solito e prova a spostare l’attenzione sulle partite che verranno. «La Juventus è una grande squadra, una delle favorite per la vittoria finale, il passaggio del turno non ce lo giocheremo qui ma contro Valencia e Young Boys». Vero, ma dopo un primo tempo irriconoscibile all’andata lo United non può permettersi altri passi falsi, Mou medita le contromosse, Allegri potrebbe scegliere una formazione molto simile a quella di Old Trafford con Khedira al posto di Matuidi e Mandzukic in ballottaggio con Cuadrado. «In questi momenti non si vincono i trofei, ma possiamo conquistare il primo obiettivo stagionale, poi conta arrivare a marzo nelle migliori condizioni fisiche mentali ed essere competitivi. La caviglia di Mandzukic sta bene, domenica non l’ho portato in panchina perché avevo paura che facendo gli scalini si facesse male... Douglas Costa, Kean, Bernardeschi ed Emre Can sono out, in attacco potrebbero giocare gli stessi di Old Trafford: Cuadrado, Ronaldo, Dybala, ma Mandzukic è un giocatore molto importante per noi, lui e Khedira sono recuperati». La certezza è Cristiano Ronaldo a caccia del primo gol in Champions con la maglia della Juventus (l’ultimo lo ha segnato proprio contro i bianconeri a Madrid), Pogba non ha dubbi: «Per la Juve è stato un gran colpo, giocare con giocatori del genere è sempre un piacere, per CR7 fare gol è come bere un bicchiere d’acqua».