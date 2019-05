Juventus, Allegri: «Sei anni fa vicino alla Roma, ora sto bene qui»

«Considerare la panchina della Roma se non dovesse andare avanti l'esperienza alla Juventus? Sono stato vicino alla Roma sei anni fa, poi Berlusconi e Galliani mi fecero rimanere al Milan. A me Roma piace, è una città affascinante e quindi è normale che fare risultati qui sarebbe stato bello, ma ho contratto con la Juve, sto bene alla Juve e sono contento di rimanere alla Juve». Così Massimiliano Allegri al termine della partita persa per 2-0 dai bianconeri all'Olimpico contro la Roma.





