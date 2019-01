Juventus, Allegri: «Evitiamo il rischio di adagiarsi. Giocano Perin e Rugani»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO – Max Allegri ha fretta di ricominciare, si presenta con una manciata di minuti di anticipo in sala conferenze, pronto a un nuovo inizio. “Diciamo che è come fosse la prima dopo la sosta: il Bologna era Coppa Italia, la Supercoppa è una partita particolare, domani riprendiamo il campionato. E dobbiamo farlo seriamente”. Vietato sottovalutare il Chievo di Di Carlo (“E’ una squadra molto viva”) e pensare di avere già lo scudetto in tasca. “Il rischio più grosso è quello di adagiarsi, rischiamo di compromettere tutto. Dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorare, al campo bisogna venire per fare fatica, altrimenti avremo sempre alti e bassi. Voglio una Juve aggressiva da subito, bisogna avere la giusta mentalità per mettersi in discussione ogni giorni”.“In porta gioca Perin, Rugani titolare al posto di uno tra Chiellini e Bonucci, sulle fasce a destra rientra De Sciglio e a sinistra ci sarà Alex Sandro. Non ho ancora decisa se giocare con i due o con i tre a centrocampo: in caso di mediana a due, giocheranno Bernardeschi e Douglas Costa là davanti. Khedira è il nostro acquisto più importante a gennaio. Gli infortunati? Mandzukic dovrebbe tornare con la Lazio, ma è difficile, Barzagli sta lavoricchiando, Benatia è ancora out per l'infiammazione al pube, Cuadrado è morto, Pjanic è squalificato e il suo polpaccio sta migliorando”– “Classifica cannonieri? Cristiano non ha bisogno dei 4 gol di Zapata per trovare stimoli, se li dà continuamente da solo, come tutti i compagni. Dybala per noi è un giocatore molto importante, quest'anno per le caratteristiche di Ronaldo spesso l'azione si conclude in modo più veloce rispetto agli anni scorsi. Paulo ha giocato una buona prima fase di stagione e deve fare altrettanto, anzi deve migliorare”– “Spinazzola andrà via solo se arriva un sostituto, è da Juve ma ha bisogno di giocare tante partite. Se non arriva nessuno rimane assolutamente qui”.