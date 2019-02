Juventus, Allegri: «Niente crisi, abbiamo solo toppato una partita»

TORINO – Nessun allarme, critiche rispedite dritte ai vari mittenti. Max Allegri non ci sta e va al contrattacco, difendendo la sua Juve dopo lo scivolone di Bergamo. “Ci scusiamo con tutti per l’Atalanta – annuncia col sorriso -, non dovevamo perdere nemmeno là. E’ la legge dei numeri, purtroppo si dice che dobbiamo vincere sempre. Ma se tutti sono convinti che siamo già in finale di Champions perché ci fanno giocare i gironi?”. Da buon livornese non perde occasione di una battuta o levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Come quando il discorso scivola sulla Champions. “Le critiche? Qui non ho fatto nulla, alleno e mi diverto un sacco. Quando sono arrivato a Torino ero convinto di arrivare in finale mentre tutti erano preoccupati di riuscire a battere il Malmoe alla prima partita. Abbiamo perso la realtà delle cose. Ci sono 7-8 squadre che puntano le semifinali, ma le giocano in 4. Portiamo a casa il campionato e proviamo a vincere la Champions come negli ultimi anni. Questa squadra gioca per vincere la Champions dall’anno in cui sono arrivato io, ma ci vuole bravura e fortuna. Non è che arriva Ronaldo e la vinciamo, il calcio non è playstation e vincere è una cosa straordinaria, non è normale. Se poi usciamo con l’Atletico che ha giocato le stesse nostre finali negli ultimi anni le critiche ce le prendiamo”. Il bel gioco in questo momento non è una priorità in questo momento. “Giocare bene è facile, ma vincere è un’altra cosa. Un po’ come passare dai 10 secondi ai 9.99 sui 100 metri; non è per tutti”.



CHIELLO PUNTA L’ATLETICO – “Per Chiellini nulla di grave, ci vorranno 10-15 giorni per recuperarlo, difficile che torni col Sassuolo ma vediamo l’evolversi della situazione.Domani rientra Mandzukic, deciderò chi schierare oltre a lui e Ronaldo. Dyabla, Bernardeschi o Douglas, devo sfruttare al meglio la gente fresca. Paulo? Ha giocato tantissime partite. Perin sarà titolare, Spinazzola ha buone possibilità. Caceres domani gioca in coppia con Rugani, Pjanic è pronto”.



PARMA PER IL RISCATTO – “Complimenti al Parma, sta facendo un campionato importante, anche a livello di risultati. Ci vorrà una partita giusta per riprendere cammino in campionato, mancano ancora tante vittorie per tenere a distanza il Napoli. Nessuna crisi, abbiamo perso una partita incastrata male. A Roma e Bergamo abbiamo sbagliati 50 palloni. In un anno ci sta di toppare una partita. A Roma se Immbile faceva il 2-0 avremmo perso, poi abbiamo perso a Bergamo”.



FIDUCIA A CANCELO – “Stamattina gli ho parlato, ha le qualità per diventare numero uno al mondo. Deve migliorare nella gestione della palla, ma ci vuole equilibrio nel giudicarlo. A Gedda fa tre errori uguali a quello di Bergamo ma non prendiamo gol e nessuno se n’è accorto perchè abbiamo vinto”.

