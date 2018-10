Juventus, Allegri: «La chiave per proseguire nei risultati è mantenere la semplicità»

«Complimenti ai ragazzi: la chiave per mantenere questi risultati è mantenere la semplicità». Sono le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri via twitter dopo il 3-0 sullo Young Boys che lascia la Juventus da sola al comando nel girone di Champions. Al tecnico bianconero fa eco anche Cristiano Ronaldo, ieri in tribuna per la squalifica Uefa: «Complimenti ai ragazzi per un'altra importante vittoria».

