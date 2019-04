Juventus, Allegri e i buu razzisti: «Bisogna cacciare gli imbecilli dagli stadi»

Dura la presa di posizione di Allegri dopo i buu razzisti del pubblico di Caglairi contro Kean: «Non giustifico quello che c'è stato, come al solito ci sono degli imbecilli e c'è la gente normale. Bisogna individuarli e cacciarli dallo stadio». Il tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky, condanna l'episodio che ha costretto l'arbitro Giacomelli a sospendere per qualche minuto la partita proprio dopo il gol del giovane attaccante bianconero: «Non devono più farli entrare allo stadio, ci sono i mezzi, se vogliono possono farlo.

«Sono tre punti importanti e adesso siamo a meno nove dal titolo. Mi sembra che la squadra abbia giocato una buona partita senza concedere tiri in porta al Cagliari: Pavoletti non ha mai ricevuto rifornimenti. E questo non è poco alla Sardegna Arena

Ronaldo va valutato giorno dopo giorno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non giustifico quello che c'è stato, come al solito ci sono degli imbecilli e c'è la gente normale. Bisogna individuarli e cacciarli dallo stadio. Non devono più farli entrare allo stadio, ci sono i mezzi, se vogliono possono farlo». Allegri ha dato poi il giusto peso a questa vittoria che avvicina ulteriormente la Juve all'ottavo scudetto di fila:». Sull'infortunio di CR7 va invece cauto: