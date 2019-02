Juventus, Allegri: «Il mio futuro? Di sicuro non c'è niente. Cristiano Ronaldo gioca»

Ultimo aggiornamento: 15:19

TORINO – La notizia di giornata è che Cristiano Ronaldo sarà in campo contro il Frosinone, niente turnover per CR7 che punterà a migliorare il suo bottino di 20 reti stagionali con l’Atletico nel mirino. Allegri recupera Bonucci dal primo minuto, fa rifiatare Matuidi e in attacco rilancio Paulo Dybala “Ha giocato molto, ed è determinante per I numeri che ha fatto”. Gli ottavi di Champions rischiano di offuscare il Frosinone, ecco perché Max Allegri evita il più possibile l’argomento Champions per mantenere l’attenzione sul campionato. “Quelli ossessionati dalla Champions siete voi, non io. Pensiamo a battere il Frosinone, sarebbe una vittoria in meno verso lo scudetto. Poi potremo pensare alla Champions. L’Atletico? Un avversario tosto, ha giocato 2 finali negli ultimi 5 anni, ci sono 7/8 squadre con le qualità per arrivare in semifinale, ma se le giocheranno solo in quattro”.– “Cristiano ha sempre giocato, perché non dovrebbe giocare domani? Serve partita seria per preparare al meglio la Champions. Gioca Bonucci, Chiellini al massimo un tempo, Barzagli in panca. Rugani stamattina ha avuto un fastidio al flessore. Lo valutiamodomani. Se non gioca lui gioca Caceres. Khedira? A metà campo molto probabilmente starà fuori Matuidi: ne giocano tre tra Khedira, Pjanic, Bentancur ed Emre Can. In porta gioca Szczesny. Ramsey? Non so dare ancora un giudizio, i giocatori vanno allenati, avremo tempo per parlarne tra qualche mese, o a inizio della prossima stagione”.– “Di sicuro al 100% non c’è niente, ho un contratto con la Juventus e sono molto felice di essere qui, io sono concentrato sui risultati di quest’anno. Al momento abbiamo vinto la Supercoppa. Adesso è ora di pensare a campionato e Champions. Un passo alla volta. La squadra sta bene fisicamente, i ragazzi concentrati sugli obiettivi. Nelle prossime partite ci giochiamo tantissimo”– “Sono contento dell’introduzione della VAR in Champions perché è uno strumento utile. Il gol annullato all’ Ajax senza tecnologia non sarebbe stato annullato”.