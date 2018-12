Juventus, Allegri: «L'autore delle scritte su Scirea va arrestato»

Ultimo aggiornamento: 21:17

«È una questione di educazione e di rispetto, non dipende dalle singole tifoserie, ma da persone singole. Chi ha scritto certe cose andrebbe quasi arrestato ma finché avvengono cose così senza trovare una soluzione è un qualcosa di diseducativo». Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri commenta la scritta-choc apparsa fuori dalla zona del prefiltraggio dello Stadio Franchi, prima di Fiorentina-Juventus.La gara vinta contro la Fiorentina è per il tecnico livornese motivo di grande soddisfazione. «Oggi non era facile giocare contro questa squadra, in questo ambiente, ma siamo riusciti a bloccare la partita e nel primo tempo praticamente non abbiamo corso rischi - ha detto ai microfoni di Sky Sport - Cuadrado mezzala? In futuro può essere una soluzione. Questa è una squadra di grande temperamento e di grande intesa: per ottenere gli obiettivi bisogna avere la capacità e l'umiltà di mettersi al livello degli avversari».