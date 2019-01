Juventus, Allegri deve sciogliere i dubbi. In campo Dybala e Ronaldo

L’uomo delle finali sogna il primo trofeo italiano con la maglia della Juventus. Cristiano Ronaldo strizza l’occhio al Diavolo, pronto a decidere la sua 25ª finale in carriera, dopo averne vinte 17. È il più temuto, l’uomo della Champions, quello che deve fare la differenza nei momenti decisivi. Gestito, coccolato e confermatissimo da Allegri alla vigilia della Supercoppa. “Dybala e Ronaldo giocano, insieme a loro uno tra Douglas Costa e Bernardeschi. Cristiano è abituato alla pressione, ha vinto quattro delle ultime cinque Champions e tanti altri trofei. Per noi è un valore importante e va sfruttato, ma non scordiamoci che la Juve negli ultimi anni ha giocato due finali di Champions. Lui è un giocatore stra-importante, il miglior giocatore al mondo”.

PRECEDENTI - “Abbiamo perso ai rigori con Napoli e Milan mentre con la Lazio l’avevamo recuperata e poi persa a tempo scaduto. In campo i 22 punti di differenza coi rossoneri non si vedranno, per noi sarà un test importante in vista degli ottavi di Champions: le partite secche da dentro/fuori devi giocarle in modo diverso”.

RISPETTO E UMILTÀ - “Una delle forze di questa Juve è avere grande rispetto dell'avversario e l'umiltà di saper difendere. Per arrivare in fondo e vincere le grandi partite serve una grande difesa, contro il Real la finale l'abbiamo persa perché abbiamo fatto una brutta fase difensiva”.

PIPITA E PAQUETÀ - “Paquetà? Faccio fatica a guardare i miei. Domandate a Gattuso che forse sa meglio. Higuain? Me lo aspetto concentrato, voglioso di riscattare la sconfitta a Milano. Domani è una partita secca e lui proverà sicuramente a fare una grande partita”.

RAMSEY A GENNAIO? - “Di mercato non parlo, Ramsey è un giocatore dell'Arsenal, gioca nell'Arsenal e non posso parlarne assolutamente. Anche perché la rosa della Juventus è a posto così”.

PROBABILE FORMAZIONE - Allegri punterà lui titolari con un paio di dubbi a centrocampo e in difesa. “Cancelo? Devo decidere. Khedira? Ho il dubbio tra lui e Bentancur”. Cancelo (o De Sciglio), Bonucci, Chiellini e Alex Sandro davanti a Szczesny. A centrocampo ballottaggio Bentancur/Khedira con Pjanic e Matuidi. Davanti Douglas Costa, Dybala e Ronaldo.

