Juventus, Allegri: «Ripartiamo in campionato. Cristiano Ronaldo gioca anche domani»

TORINO – La Champions è il modello di riferimento, serve la stessa fame la stessa intensità e la concentrazione di Old Trafford per tornare alla vittoria in campionato contro l’Empoli. “Speriamo sia l’anno buono in Champions, io a livello di Guardiola e degli altri grandi allenatori? Loro l’hanno vinta, a me ancora manca. Ma ora pensiamo al campionato”. Allegri riparte dalla certezza Ronaldo e il dubbio Douglas Costa. “Veniamo da una vittoria a Manchester ma anche da un brutto pareggio con il Genoa, due punti lasciati per strada, non possiamo permetterci di lasciarne altri. L’Empoli gioca bene, non ha mai sbracato. Può diventare complicata se non la prendiamo come la dobbiamo prendere. Ronaldo domani gioca, un passo alla volta, Dybala ha migliorato la condizione fisica e di conseguenza anche quella mentale. Averlo in queste condizioni è un vantaggio, ha il gol nelle gambe ma non è ancora al top”. Uno tra Cancelo e Alex Sandro riposerà, ancora out Mandzukic, Khedira e Emre Can che dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. “Mandzukic è al prato, Khedira sta uscendo dal prato, martedì farà un test per capire in che condizione è, e se potrà tornare in gruppo. Oggidovrò valutare Douglas Costa, sono indeciso sul doppio mediano. Spinazzola è convocato, Emre Can invece sta finendo gli ultimi esami, molto probabile ci sarà bisogno di un intervento, speriamo di riaverlo più presto possibile. A Empoli gioca Szczesny, se sta bene Chiellini parte titolare altrimenti si abitua troppo bene a giocarne una ogni 15 giorni”. Ronaldo è il valore aggiunto: “Ha alzato l’autostima e la consapevolezza di tutti. Nell’ultimo passaggio bisogna essere più lucidi e precisi, anche per chiudere le partite. Rispetto a quello che produciamo facciamo pochi gol”. Ultimo pensiero per Beppe Marotta. “In bocca al lupo per dove andrà, è iniziato un nuovo capitolo con Paratici, uno che conosce la Juve benissimo”.

Ultimo aggiornamento: 12:44

